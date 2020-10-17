21-летний одесский мотогонщик Никита Калинин стал первым в истории украинцем, который выиграл этап Чемпионата мира по Супербайку. Спортсмен представляет команду Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki.

Момент молниеносной победы украинца показали в Twitter Чемпионата мира по Супербайку.

Известно, что соревнования проходили на трассе в португальском Эшториле. 21-летний Калинин финишировал первым, опередив ближайшего соперника на 0,054 секунды.

К слову, 2 года назад Калинин попал в аварию во время гонки на этапе WorldSSP300 в Имоле (Италия). Спортсмен двигался к финишу шестым, однако один из соперников задел передним колесом мотоцикл украинца. У парня диагностировали вывих голеностопа, сотрясение мозга, а также много ударов и растяжений.

Никита успешно восстановился и стал самым молодым мотогонщиком в истории независимой Украины, который завоевал “золото” в гонке Суперпоуло.

В своем Facebook парень похвастался достижением и отметил, что тяжелая работа принесла высокий результат.