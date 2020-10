Момент молниеносной победы украинца показали в Twitter Чемпионата мира по Супербайку.

Известно, что соревнования проходили на трассе в португальском Эшториле. 21-летний Калинин финишировал первым, опередив ближайшего соперника на 0,054 секунды.

К слову, 2 года назад Калинин попал в аварию во время гонки на этапе WorldSSP300 в Имоле (Италия). Спортсмен двигался к финишу шестым, однако один из соперников задел передним колесом мотоцикл украинца. У парня диагностировали вывих голеностопа, сотрясение мозга, а также много ударов и растяжений.

Никита успешно восстановился и стал самым молодым мотогонщиком в истории независимой Украины, который завоевал “золото” в гонке Суперпоуло.

#WorldSSP300 Tissot Superpole 🏁

Nick Kalinin is the polesitter ahead @Mika8Perez and Bruno Ieraci! #EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/yUcherlXo7

— WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2020