Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины.
“Марта Костюк обыграла румынку Лауру Иоанну Паар – 6:2, 6:2 и вышла в финал квалификации “Ролан Гарроса”. Тем самым киевлянка установила личный рекорд на французских кортах”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Костюк лишь во второй раз выступает на “Ролан Гарроса”. Дебютировала она здесь в 2018 году, тогда остановилась во втором круге квалификации.
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