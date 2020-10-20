Украинские ученые представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что доклинические исследования кандидата в вакцины от коронавируса продолжались более шести месяцев. Разработчики проверили наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.

Президент, глава Минздрава и ученые договорились о прохождении трех клинических фаз кандидата в вакцины.

Один из разработчиков возможной вакцины, доктор медицинских наук Михаил Фаворов отметил, что будущий препарат сможет бороться с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

Фото: ОП

Зеленский отметил, что это совещание с учеными имеет исторический характер. По его словам, государство будет всячески поддерживать производство вакцины от коронавируса.

Глава Минздрава Максим Степанов также пообещал государственную поддержку разработчикам, которые работают над созданием оригинальной вакцины от COVID-19.

К слову, в ОП не стали раскрывать детали научной разработки кандидата в вакцины от коронавируса.