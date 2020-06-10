Об этом сообщает “Братство Кличко”.

Поединок состоится в Таиланде.

“Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором. Аскар родом из Одессы, но уже давно живет в Таиланде. Он научит меня всем азам ММА. И в Таиланде меня ничего не будет отвлекать, не будет приглашений на всевозможные тусовки и светские рауты, сконцентрируюсь только на тренировках”, — сообщила Кузнецова.

“Когда прочитал новость, что Мила собирается осваивать профессиональный бокс, связался с ней и предложил свою помощь. Объяснил, что ей лучше выбрать ММА, где можно относительно быстро обучиться удушающим приемам, тогда как на овладение азами бокса потребуется намного больше времени. Мила к моему мнению прислушалась и сейчас активно консультирую ее. Пока в онлайне. Буду тренировать Милу и параллельно сам готовиться к бою, который проведу в рамках этого же шоу, — признается Аскар Можаров.

Организатором вечера ММА выступит российский бизнесмен и блогер Максим Мернес, который уже много лет живет на острове Пхукет.

“Шоу будет организовано в Таиланде. Мила проведет показательный бой. Ищем для нее соперницу с похожими параметрами. Сейчас у нас есть три варианта: американка, россиянка и британка. Убежден, что этот бой захотят увидеть миллионы людей”, – рассказал Мернес.

Кузнецова — участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года. На ее аккаунт в Instagram подписано более 550 тысяч человек.

11 мая Кузнецова заявила о желании стать профессиональной боксершей. Модель планировала начать тренировки и затем получить лицензию в национальной лиге профессионального бокса Украины.