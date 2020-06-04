Об этом сообщает издание ТаблоID.

Ранее президент заявлял, что любит совершать утренние пробежки, как в отпуске, так и в рабочих командировках.

Сегодня утром в Хмельницком Зеленский вышел на пробежку 07:15 утра и бегал 48 минут. Президент пробежал 8,25 км и сжег 740 ккал.

Бегал в компании трех охранников.

“Даже больше, чем плавание люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть .. Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное – не убивать себя”, – отметил Зеленский.

Фото: ТаблоID

Кстати, глава ОПУ Андрей Ермак тоже бегал с шефом, но вышел позже и немного отстал от него.

А еще Владимир Зеленский рассказал, что любит есть на завтрак. “Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть”, – сказал президент.

Зеленский рассказал, что уже давно он и его жена различные напитки – чай, кофе – пьют без сахара.

“Мы очень сильно полнели (от сахара, – ред.), и на сердце нагрузки. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо – было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром”, – сказал Зеленский.