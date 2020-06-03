Об этом сообщает пресс-служба Президента.
“Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе”, – сообщила его пресс-служба.
“Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии”, – говорится в инстаграме президента Украины.
Напомним, Правительство Украины запрещает деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешено работать только летним площадкам, в том числе под тентами. За одним столом разрешено находиться не больше чем четырем посетителям одновременно.
Вместе с Зеленским за одним столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
Президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие официальные лица, прямо нарушили Закон №530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” от 17 марта 2020 года.
Теперь Национальная полиция обязана наложить административный штраф.
- В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня возобновились железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.