В Италии очередной скачок смертности от коронавируса COVID-19. За сутки скончались почти 1 тысяча человек.

Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 27 марта в Италии зарегистрировано 86 498 случаев заболевания COVID-19. Более четверти случаев (23 895) зафиксированы в области Ломбардия, что на севере страны.

За последние сутки количество погибших увеличилось до рекордных 969. Общее количество погибших пациентов — 9 134. Количество выздоровевших пациентов за минувшие сутки возросло на 589 и достигло 10 950.

Отметим, на данный момент Италия остается наиболее пострадавшей от нового заболевания европейской страной. Следом идут Испания и Германия, где зафиксировано 64 059 и 49 344 случаев болезни.

Кроме того, количество заболевших и погибших в Италии уже превысило показатели Китая, где COVID-19 был обнаружен впервые. С начала вспышки там зафиксировано 81 897 случаев болезни и 3 296 летальных случаев. Выздоровевших пациентов — почти 75 тысяч.

Прошлый суточный рекорд по количеству смертей Италия установила в минувшую субботу. Тогда от COVID-19 в стране погибли 793 человека.