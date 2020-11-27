Об этом сообщили в пресс-служба университета.

На сайте проекта можно найти: затеруху с перетертой коры деревьев, хлебцы из лебеды, хлебцы из соломы и тому подобное.

Цена каждого блюда – спасенные человеческие жизни. Часть рецептов созданы по воспоминаниям дедушек и бабушек студентов, которым удалось выжить.

“Бабушка рассказывала, как кору дуба или березы перемалывали в ступке с корнем лебеды или камышей, стеблем одуванчика или ромашки – и так пекли лепешки. Я отдирали эту кору холодными руками и думала: как это делала моя бабушка, которая не ела несколько недель? Она всю жизнь учила меня не выбрасывать хлеб и не играть с едой”, – рассказывала студента Академии Илона Котовщик, чья семья пережила Голодомор на Киевщине.

Проект “Непораховані з 1932” был основан в 2017 году в формате уличного ресторана совместно с коммуникационной агентством. Он был назван в честь миллионов украинцев, погибших во время Голодомора – искусственного голода, созданного советской властью в 1932-1933 годах. При этом, окончательное число погибших до сих пор неизвестно.