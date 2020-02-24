Фото опубликовала пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.

В МОН отметили, что “цветение” снега продолжается уже несколько недель, а интересную окраску снегу дают микроскопические снежные водоросли.

“Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать. Поскольку, кроме зеленого пигмента — хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна как от малинового джема”, — рассказали в МОН.

Отмечается, что такое “цветение” способствует изменению климата, поскольку из-за красно-малиновой окраски снег отражает меньше солнечного света и быстрее тает.