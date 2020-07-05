Украинские моряки, в частности моряки из оккупированного Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине, получат более 70 квартир.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе.

“Сегодня наши моряки получат более 70 квартир, в том числе моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что несмотря на верность присяге, они живут в ужасных условиях.

“Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала”, – отметил Зеленский.

Он также добавил, что это – лишь первые шаги в направлении улучшения условий жизни военных моряков.