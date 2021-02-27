Украинское национальное блюдо – борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии американского телеканала СNN.

Об этом говорится в соответствующем материале на сайте канала.

Как отмечается в материале, суп – одно из самых давних и универсальных блюд в мире. Об этом, в частности, пишет Дженет Кларксон, автор книги “Суп: глобальная история”. По ее словам, “в каждой культуре есть свой вид супа”.

Древние люди, начиная с Бронзового века, варили в металлических котелках все: от панцирей черепах до бамбука. К блюду добавляли травы и другие ингредиенты из соображений питательности или медицины.

Журналисты СNN решили составить ТОП-20 лучших супов мира. И украинский борщ в нем упоминается одним из первых: сразу после нигерийского банга и вьетнамского фо.

“Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе. Борщ, который часто приправлен обильной порцией сметаны, является чем угодно, но не простым свекольным супом. Он имеет пикантную нотку от кваса – ферментированного свекольного сока, который тоже стал региональной особенностью”, – отмечается в материале.

Как подчеркивают авторы материала, хотя борщ “иногда относят к русской кухне”, но это утверждение вызывает “горячие споры”.

CNN напоминает, что сейчас Украина проводит кампанию, нацеленную на то, чтобы борщ был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме украинского борща, в ТОП-20 лучших супов мира также вошли:

1. Банга (Нигерия) – блюдо из говядины, сушеных морепродуктов, плодов масличной пальмы, мускатного ореха.

2. Фо (Вьетнам) – суп с лапшой, в который добавляют говядину или курятину, а иногда – кусочки жареной рыбы или рыбные шарики.

3. Буйабес (Франция) – блюдо из морской рыбы и крабов, шафрана, оливкового масла, укропа, чеснока и помидор.

4. Кальду верде (Португалия) – суп из капусты и картофеля с луком, чесноком и колбасой чорисо.

5. Chorba frik (Чорба фрик) (Алжир, Ливия и Тунис) – блюдо из нута, тушеной курицы (говядины, баранины) и твердой пшеницы.

6. Chupe de camarones (Перу) – сливочный суп с креветками, картофелем и кукурузой.

7. Гаспачо (Испания) – легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей, с чесноком и оливковым маслом.

8. Арахисовый суп (Западная Африка) – блюдо из арахиса, с добавлением мяса или рыбы и зелени.

9. Гамбо (США) – густой суп со специями, похожий по консистенции на рагу, с морепродуктами, курицей или колбасой.

10. Харира (Марокко) – блюдо из мяса (баранина, говядина или курица), чечевицы, нута, лука, помидоров, оливкового масла, с добавлением специй.

11. Харчо (Грузия) – национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и кислым соусом ткемали.

12. Говяжий суп из лапши (Lanzhou beef noodle soup) (Китай) – блюдо из лапши, говядины, редьки, масла и свежей зелени.

13. Мохинга (Мьянма) – блюдо из рисовой лапши, трав и рыбы.

14. Менудо (Мексика) – суп из говяжьих желудков, лука, кинзы, перца чили.

15. Moqueca de camarão (Бразилия) – суп из креветок, помидоров с добавлением пальмового масла.

16. Сото аям (Индонезия) – куриный суп с лапшой и специями.

17. Tom yum goong (Том ям) (Таиланд) – кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами.

18. Tonkotsu ramen (Япония) – суп-бульон, сваренный на свиных костях, с лапшой и свиной грудинкой.

19. Yayla çorbasi (йогуртовый суп) (Турция) – блюдо из йогуртовой массы с рисом или ячменем.