Об этом сообщили в посольстве Украины во Франции.
Там рассказали, что после новости о “русском борще” представители посольства долго общались с Groupe Michelin.
В результате первоначальную версию пресс-релиза, в котором говорилось о “эмблематических национальных первых блюдах русской кухни – борщ и рассольник”, исправили.
Теперь фрагмент выглядит так: “на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях”.
“Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за “гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией”, ㅡ говорят в посольстве.
Кроме этого украинское представительство начало работу над гастрономическим гидом Michelin по киевским ресторанам.
“В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!” ㅡ говорится в заявлении посольства.
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