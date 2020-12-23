Авторы ресторанного рейтинга Michelin в пресс-релизе нового гастрономического гида по ресторанам Москвы назвали борщ "русским". Однако после объяснений посольства Украины исправились и согласились создать гид по заведениям Киева.

Об этом сообщили в посольстве Украины во Франции.

Там рассказали, что после новости о “русском борще” представители посольства долго общались с Groupe Michelin.

В результате первоначальную версию пресс-релиза, в котором говорилось о “эмблематических национальных первых блюдах русской кухни – борщ и рассольник”, исправили.

Теперь фрагмент выглядит так: “на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях”.

“Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за “гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией”, ㅡ говорят в посольстве.

Кроме этого украинское представительство начало работу над гастрономическим гидом Michelin по киевским ресторанам.

“В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!” ㅡ говорится в заявлении посольства.