Сегодня на подконтрольную территорию вернулся младший сержант Александр Пупка. Он исчез 17 декабря и попал в плен к пророссийским боевикам.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

“Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ украинской стороне было возвращено военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта пупка Александра Ивановича, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию”, – говорится в сообщении.