Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
“Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ украинской стороне было возвращено военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта пупка Александра Ивановича, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию”, – говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий попал в плен российско-оккупационных войск на Донбассе. Его отсутствие обнаружили 17 декабря.