Соответствующее решение было принято на заседании Правительства, сообщают #Буквы.

В постановлении говорится, что украинцы смогут с помощью приложения “Дия” осуществить:

  • обмен водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия – при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершение им уголовного преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины;
  • обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования;
  • обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных владельца;
  • получение водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного.

Кроме того, Кабмин принял решение о введении регистрации новых авто непосредственно в автосалонах. По упрощенной процедуре владельцы авто смогут сразу получить номерные знаки и техпаспорт.