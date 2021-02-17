обмен водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия – при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершение им уголовного преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины;