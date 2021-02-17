Соответствующее решение было принято на заседании Правительства, сообщают #Буквы.
В постановлении говорится, что украинцы смогут с помощью приложения “Дия” осуществить:
- обмен водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия – при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершение им уголовного преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины;
- обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования;
- обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных владельца;
- получение водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного.
Кроме того, Кабмин принял решение о введении регистрации новых авто непосредственно в автосалонах. По упрощенной процедуре владельцы авто смогут сразу получить номерные знаки и техпаспорт.
- 16 февраля Верховная Рада приравняла цифровые водительские удостоверения в приложении “Дія” к бумажным. Соответствующая норма есть в принятых сегодня изменениях к закону о дорожном движении.