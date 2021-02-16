Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Теперь водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.
“Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины”, – говорится в сообщении.
Также в министерстве отмечают, что недавно Рада в первом чтении рассмотрела законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в приложении “Дія” в бумажных.
После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.
- Ранее сообщалось, что электронный паспорт в приложении “Дія” принимают уже 10 аэропортов Украины. Приложением можно воспользоваться исключительно для внутренних рейсов.