Об этом сообщила пресс-служба почты.
“С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет”, – говорится в сообщении.
Кроме того, импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.
Отмечается, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.
“Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены. Просьба учесть эту информацию при планировании отправлений”, – добавили в “Укрпочте”.
- “Укрпочта” с 12 февраля приостановила получение посылок для отправки в Китай.