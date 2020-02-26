С сегодняшнего дня, 26 февраля, "Укрпочта" восстанавила прием всех видов экспортных отправлений в Китай, который был приостановлен из-за коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба почты.

“С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет”, – говорится в сообщении.

Кроме того, импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.

Отмечается, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.

“Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены. Просьба учесть эту информацию при планировании отправлений”, – добавили в “Укрпочте”.