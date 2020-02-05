В компании "Укртрансгаз", которая сейчас ответственна за работу украинских подземных хранилищ газа, заявили об угрозе срыва отопительного сезона и обратились в Совет национальной безопасности и обороны Украины из-за ареста их счетов по решению суда.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“АО “Укртрансгаз” обратился к СНБО по поводу арестов всех счетов и активов предприятия, которые делают невозможным его устойчивую работу и вызывают риски безопасному функционированию газотранспортной системы государства. После выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО “Оператор ГТС Украины”, работа “Укртрансгаза” серьезно осложнилась из-за активизации неправомерных действий третьих лиц в отношении противоправного завладения имуществом “Укртрансгаза”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время наиболее масштабным является требование 2336 млн грн в пользу ООО “Финансовая компания “Фин – Инвест”. В компании расценивают судебное решение, по которому открыто исполнительное производство, как неправомерное, а действия истца – такими, которые могут иметь признаки мошенничества. Однако арест частным исполнителем счетов предприятия уже привел к потере 50,3 млн грн.

Подчеркивается, что аресты всех счетов предприятия, его движимого и недвижимого имущества ставят под угрозу обеспечение надежного функционирования подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона.

Кроме того, согласно заключенным договорам с ООО “Оператор ГТС Украины”, структурные подразделения “Укртрансгаза” предоставляют услуги ремонта и технического обслуживания магистральных газопроводов, оборудования газоперекачивающих агрегатов и тому подобное.

“Неправомерные действия по блокированию деятельности предприятия, которое включено в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, ставят под угрозу энергетическую безопасность Украины и могут привести к непредсказуемым техногенным последствиям. В связи с этим “Укртрансгаз” обращается к СНБО с просьбой защитить права предприятия и не допустить незаконного вывода денежных средств и отчуждения имущества”, – отметили в компании.