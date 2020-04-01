"Укрзализныця" с 31 марта запускает социальную программу по бесплатному подвозу медиков служебным поездами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

“Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для медиков будет бесплатным”, – пишет Криклий.

Отмечается, что предварительный перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.

Основанием для проезда медиков есть служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении.

Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.