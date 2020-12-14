Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
“Из-за сложных погодных условий и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов. Из-за непогоды поезд №712/711 Киев – Константиновка задерживается в пути на 1 ч. 35 минут. Поезд № 722/721 Киев – Харьков задерживается на 1 час 20 минут”, – отметили в “Укрзализныце”.
Перевозчик отметил, что над решением проблемы работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.
- В Украине 14 декабря, кроме юго-восточной части, до конца суток туман (видимость 200-500 метров) и гололед. На дорогах большинства областей гололедица.