Из-за непогоды 2 поезда опоздают более чем на час.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

“Из-за сложных погодных условий и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов. Из-за непогоды поезд №712/711 Киев – Константиновка задерживается в пути на 1 ч. 35 минут. Поезд № 722/721 Киев – Харьков задерживается на 1 час 20 минут”, – отметили в “Укрзализныце”.

Перевозчик отметил, что над решением проблемы работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.