Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.

“Поїзд вирушатиме з Ужгорода о 05:13 щоденно, окрім середи, зручно прибуваючи до Львова о 10:59. У зворотний рейс зі Львова вирушатиме щоденно, окрім вівторка, о 16:37, прибуватиме до столиці Закарпаття о 22:22”, – йдеться у повідомленні.