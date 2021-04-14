Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.
“Поїзд вирушатиме з Ужгорода о 05:13 щоденно, окрім середи, зручно прибуваючи до Львова о 10:59. У зворотний рейс зі Львова вирушатиме щоденно, окрім вівторка, о 16:37, прибуватиме до столиці Закарпаття о 22:22”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він курсуватиме із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славсько, Лавочне, з.п. Опорець, Воловець, Свалява, з.п. Карпати, Мукачеве, Батьово, Чоп.
- Раніше повідомлялося, що з 11 квітня “Укрзалізниця” відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області. У регіоні скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки.