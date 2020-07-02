Об этом сообщила пресс-служба компании.
Уточняется, что поезда будут курсировать из Киева в Фастов, Жмеринку, Шостку, Славутич, Неданчичи и Конотоп с 3 июля.
Речь идет о следующих рейсах:
- №867/868 Киев – Жмеринка – Киев;
- №884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;
- №896/895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский;
- №888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;
- №880-879/882-881 Киев-Волынский – Славутич – Фастов;
- № 866/865-864/863 Киев-Волынский – Неданчичи – Киев-Волынский.
При этом в “Укрзализныци” напоминают, что во время карантина в поездах действуют определенные ограничения.
“Действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50 процентов количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты”, – сказано в сообщении.
- Маршрут поезда Киев-Лисичанск решено продлить до Попасной Луганской области.