В "Укрзализныци" объявили о возобновлении работы после карантина еще шести региональных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что поезда будут курсировать из Киева в Фастов, Жмеринку, Шостку, Славутич, Неданчичи и Конотоп с 3 июля.

Речь идет о следующих рейсах:

№867/868 Киев – Жмеринка – Киев;

№884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;

№896/895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский;

№888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;

№880-879/882-881 Киев-Волынский – Славутич – Фастов;

№ 866/865-864/863 Киев-Волынский – Неданчичи – Киев-Волынский.

При этом в “Укрзализныци” напоминают, что во время карантина в поездах действуют определенные ограничения.

“Действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50 процентов количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты”, – сказано в сообщении.