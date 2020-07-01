«Укрзалізниця» возобновляет курсирование шести поездов, следующих в курортные города на Азовском и Черном морях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что возобновят свое курсирование после паузы из-за карантина поезда в Бердянск, Херсон и Новоалексеевку.

Поезд “Харьков — Херсон” возобновляет ежедневное курсирование из Харькова с 5 июля, а из Херсона – с 6 июля.

Поезд “Львов — Новоалексеевка” отправляется со Львова 5 июля, а из Новоалексеевки — 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать каждый день, после этого – через день.

Поезд “Ковель — Новоалексеевка” возобновляет курсирование по нечетным числам с Ковеля с 7 июля и по четным числам с Новоалексеевки с 8 июля.

Поезд “Львов — Херсон” возобновляет ежедневное курсирование из Львова с 3 июля, а из Херсона — с 4 июля.

Поезд “Харьков — Бердянск” возобновляет курсирование из Харькова по нечетным числам, из а Бердянска — по четным числам.

Поезд “Хмельницкий — Геническ” возобновляет курсирование с 8 июля с Хмельницкого и с 9 июля с Геническа.

Отмечается, что билеты на поезда уже можно купить на официальном сайте “Укрзалізниці”.