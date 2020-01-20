Об этом сообщили в пресс службе “Укрзализныци”.

“Сегодня, 20 января, “Укрзализныця” и China Railway Construction Corp. Ltd подписали меморандум о взаимопонимании. Его целью является сотрудничество по развитию железнодорожной инфраструктуры Украины и развития железнодорожных перевозок между странами”, — говорится в сообщении.

В рамках подписанного меморандума стороны планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия для развития железнодорожного сообщения “Китай — Украина” и поиска инвесторов.

“В начале этого года нашей территорией прошел первый контейнерный поезд “Китай — Польша”, до этого уже были поезда в Словакию, Венгрию и Германию. Вместе с CRCC мы планируем определить возможные инфраструктурно узкие города по маршруту Китай — ЕС и разработать план мероприятий по их устранения. Это позволит сделать упомянутый маршрут более быстрым и привлекательным для клиентов”, — отметил Евгений Кравцов.

Справка. China Railway Construction Corp. Ltd — вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Деятельность компании осуществляется по ряду направлений, в частности строительство инфраструктуры, железных дорог, магистралей, метро др. Компания находится под контролем Государственного совета КНР.