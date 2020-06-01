На 82-м году жизни скончался известный украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий.

“Умер выдающийся композитор Мирослав Скорик. Вечная память … Один из последних его произведений “Рождественская симфония”. Мы слушали и плакали …”, – сообщил он.

13 июля Мирославу Скорику исполнилось бы 82 года.

Скорик – автор музыки к фильмам “Тени забытых предков”, “Гуси-лебеди летят”, “Высокий перевал” и других лент.

Мирослав Скорик получил звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Также является владельцем ордена “За заслуги” I степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, ордена “За заслуги” II степени – за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко, ордена “за заслуги” III степени – за значительный личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность.

Кроме этого, Скорик имеет отличия Президента Украины – юбилейную медаль “20 лет независимости Украины” за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.

Самыми известными произведениями Мирослава Скорика является опера “Моисей”, балет “Возвращение Баттерфляй”, поэма “Сильнее смерти” и концерт для оркестра “Карпатский”.