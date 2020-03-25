Об этом в Facebook сообщил ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, экс-нардеп Станислав Николаенко.

Похороны состояться 26 марта в селе Процев Бориспольского района Киевской области.

Бокий был народным депутатом III, IV и V созывов.

Впервые политик баллотировался в 1998 году вместе с СПУ-СелПУ и получил мандат народного депутата Украины III созыва. С мая 1998-го был членом фракции СПУ и СелПУ “Левый центр” (позднее – фракция СПУ). В июле того же года вошел в комитет Парламента по иностранным делам и связям с СНГ.

На парламентских выборах 2002 года баллотировался от СПУ и снова стал нардепом. С мая 2002-го его избрали уполномоченным представителем фракции социалистов. В июне того же года он стал членом парламентского комитета по вопросам европейской интеграции.

На выборы Верховной Рады 2006 года пошел в составе СПУ и в третий раз подряд стал народным депутатом Украины V созыва. С июля 2006-го входил в состав фракции СПУ, с июля его избрали зампредседателя фракции СПУ, а в декабре он возглавил фракцию социалистов.