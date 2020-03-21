Об этом сообщили на сайте организации.
“Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами”, – написали в сообщении.
По какой причине умерла социолог – неизвестно.
В Украине Бекешкина была известна, как специалист в области политической и электоральной социологии.
Она работала, а затем возглавляла фонд “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива с 1996 года.
Под ее авторством вышло свыше 100 научных работ.
Бекешкина была старшим научным сотрудником Института социологии НАН Украины.
Стоит отметить, что в 2007 и 2008 годах Бекешкина входила в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала “Фокус”.
В фонде отметили, что смерть Бекешкиной стала большой потерей.
- Ранее директор Фонда “Демократические инициативы” Ирина Бекешкина заявляла, что протестные настроения среди украинцев низкие по причине того, что продолжается кампания, направленная против этого.