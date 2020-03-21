В возрасте 68 лет ушла из жизни социолог Ирина Бекешкина, возглавляющая фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Об этом сообщили на сайте организации.

“Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами”, – написали в сообщении.

По какой причине умерла социолог – неизвестно.

В Украине Бекешкина была известна, как специалист в области политической и электоральной социологии.

Она работала, а затем возглавляла фонд “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива с 1996 года.

Под ее авторством вышло свыше 100 научных работ.

Бекешкина была старшим научным сотрудником Института социологии НАН Украины.

Стоит отметить, что в 2007 и 2008 годах Бекешкина входила в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала “Фокус”.

В фонде отметили, что смерть Бекешкиной стала большой потерей.