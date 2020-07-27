Ураган "Ханна", образовавшийся в штате Техас, обесточил более 200 тысяч домов и сильно повредил стену на границе США и Мексики.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ураган разрушил фрагмент стены, выстроенной для сдерживания нелегальных мигрантов. Поврежденный участок располагается на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас.

В июле эксперты сообщили, что стена на этом участке построена плохо и предупредили, что она может рухнуть в реку Рио-Гранде. Также там была замечена коррозия.

Из-за урагана Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Техасе. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 32 прибрежных округах штата.