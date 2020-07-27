Об этом сообщает Daily Mail.
Ураган разрушил фрагмент стены, выстроенной для сдерживания нелегальных мигрантов. Поврежденный участок располагается на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас.
В июле эксперты сообщили, что стена на этом участке построена плохо и предупредили, что она может рухнуть в реку Рио-Гранде. Также там была замечена коррозия.
Из-за урагана Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Техасе. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 32 прибрежных округах штата.
- Ранее сообщалось, что ураган “Ханна” обрушился на юг Техаса, чиновники предупредили об опасном для жизни, сильных ветрах и проливных дождях.