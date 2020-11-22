Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста заявив, уряд країни прийняв рішення закрити школи і призупинити поїздки всередині країни перед національними святами через поширення COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

В Португалии первого декабря празднуют день независимости страны от Испании, провозглашенный в 1640 году, а восьмого декабря – праздник Непорочного Зачатия.

Так, в стране будут запрещены поездки между муниципалитетами с 23:00 27 ноября до 5:00 второго декабря. Затем снова – с 23:00 четвертого декабря до 5:00 девятого декабря. Таким образом власти надеются предотвратить активное распространение COVID-19.

Школы закроют по понедельникам перед обоими праздниками, а предприятия должны закрываться раньше. Государство призывает работодателей предоставлять работникам выходной, чтобы свести к минимуму поездки.

Локдаун в выходные сохранятся в 174 из 191 муниципалитета.