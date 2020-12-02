Кабинет Министров Украины сегодня на заседании одобрил Концепцию развития сферы искусственного интеллекта в Украине до 2030 года.

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Правительстве Василий Мокан.

“Реализация проекта распоряжения позволит обеспечить координацию деятельности министерств, других центральных органов исполнительной власти по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов, определенных в Концепции развития сферы искусственного интеллекта в Украине, которые затрагивают различные интересы, требуют солидарного участия всех субъектов публичного управления в сфере искусственного интеллекта – органов власти, граждан и бизнеса”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Концепции используются следующие статистические критерии результативности:

использование технологий искусственного интеллекта на предприятиях, в работе государственных органов, %;

актуальность существующих учебных программ по технологиям с искусственным интеллектом в учреждениях высшего образования, %;

создание новых учебных курсов и образовательных программ о технологии с Искусственным интеллектом, да / нет;

создание новых рабочих мест, %;

количество публикаций в изданиях ведущих отраслевых конференций (CVPR \ ICCV \ ECCV – для компьютерного зрения, NeurIPS, ICML, ICLR – для машинного обучения и т.д.) и ведущих рецензируемых изданиях, индексы цитирования;

международные рейтинги (AI Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University и т.п.), индексы цитирования;

Кроме того, речь идет также о проведении мониторинга процесса реализации решений по приоритетным направлениям, предусмотренным в Концепции развития сферы искусственного интеллекта Украины, и динамики основных показателей.

Документ принят с доработкой в однодневный срок.