Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Правительстве Василий Мокан.
“Реализация проекта распоряжения позволит обеспечить координацию деятельности министерств, других центральных органов исполнительной власти по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов, определенных в Концепции развития сферы искусственного интеллекта в Украине, которые затрагивают различные интересы, требуют солидарного участия всех субъектов публичного управления в сфере искусственного интеллекта – органов власти, граждан и бизнеса”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Концепции используются следующие статистические критерии результативности:
- использование технологий искусственного интеллекта на предприятиях, в работе государственных органов, %;
- актуальность существующих учебных программ по технологиям с искусственным интеллектом в учреждениях высшего образования, %;
- создание новых учебных курсов и образовательных программ о технологии с Искусственным интеллектом, да / нет;
- создание новых рабочих мест, %;
- количество публикаций в изданиях ведущих отраслевых конференций (CVPR \ ICCV \ ECCV – для компьютерного зрения, NeurIPS, ICML, ICLR – для машинного обучения и т.д.) и ведущих рецензируемых изданиях, индексы цитирования;
- международные рейтинги (AI Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University и т.п.), индексы цитирования;
Кроме того, речь идет также о проведении мониторинга процесса реализации решений по приоритетным направлениям, предусмотренным в Концепции развития сферы искусственного интеллекта Украины, и динамики основных показателей.
Документ принят с доработкой в однодневный срок.
- Ранее Кабинет Министров утвердил план высвобождения отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения, чтобы внедрять на них высокоскоростной интернет 4G.