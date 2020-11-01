Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик победил британца Дерека Чисору. Бой проходил в супертяжелом весе.

Об этом сообщают #Буквы.

Бой состоялся в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).

Первоначально поединок должен был пройти в мае на арене O2 в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен.

Победитель боя получает шанс встретиться с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO Энтони Джошуа.

Для Усика это был 2-й бой в супертяжелом весе и 18-й на профессиональном ринге. Во всех своих поединках он одержал победы.

Для Чисоры это уже 42 бой, из них 9 раз Дерек потерпел поражений и 32 раза побеждал.

Бой продлился все 12 раундов. Он был зрелищным, сложным и очень напряженным.

Чисора активно начал поединок и наносил удары по украинцу в первых двух раундах (британец демонстрировал довольно грубый бокс). Украинец работал корпусом и перемещался по рингу, но все же пропускал боковые удары от британского боксера.

Однако, затем Усик начал перехватывать инициативу. В конце восьмого раунда британец был дезориентирован, а от нокаута его спас гонг.

Конец боя прошел в обоюдной борьбе. Британец провел еще несколько атак, но Усик с ними справился, нанося удары в ответ.

В итоге Усик единогласным решением судей был признан победителем (117-112, 115-113, 115-113) и завоевал первый титул в супертяжелом весе WBO Intercontinental.

Усик за очками переміг Чісору В підсумку судді одноголосно віддали перемогу (117–112, 115–113, 115–113) Усику, який виграв вже свій другий поєдинок в хевівейті. pic.twitter.com/hj238SCB08 — Букви (@Bykvu) November 1, 2020

По итогам боя Усик заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира.

Чисора же в комментарии журналистам выразил мнение, что это он выиграл бой, но “судьи решили по-своему”.