Об этом сообщают #Буквы.
Бой состоялся в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).
Первоначально поединок должен был пройти в мае на арене O2 в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен.
Победитель боя получает шанс встретиться с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO Энтони Джошуа.
Для Усика это был 2-й бой в супертяжелом весе и 18-й на профессиональном ринге. Во всех своих поединках он одержал победы.
Для Чисоры это уже 42 бой, из них 9 раз Дерек потерпел поражений и 32 раза побеждал.
Бой продлился все 12 раундов. Он был зрелищным, сложным и очень напряженным.
Чисора активно начал поединок и наносил удары по украинцу в первых двух раундах (британец демонстрировал довольно грубый бокс). Украинец работал корпусом и перемещался по рингу, но все же пропускал боковые удары от британского боксера.
Однако, затем Усик начал перехватывать инициативу. В конце восьмого раунда британец был дезориентирован, а от нокаута его спас гонг.
Конец боя прошел в обоюдной борьбе. Британец провел еще несколько атак, но Усик с ними справился, нанося удары в ответ.
В итоге Усик единогласным решением судей был признан победителем (117-112, 115-113, 115-113) и завоевал первый титул в супертяжелом весе WBO Intercontinental.
Усик за очками переміг Чісору
В підсумку судді одноголосно віддали перемогу (117–112, 115–113, 115–113) Усику, який виграв вже свій другий поєдинок в хевівейті. pic.twitter.com/hj238SCB08
— Букви (@Bykvu) November 1, 2020
По итогам боя Усик заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира.
Чисора же в комментарии журналистам выразил мнение, что это он выиграл бой, но “судьи решили по-своему”.
A classy display from @Usykaa and an admirable effort from @DerekWarChisora 👏👏👏 #UsykChisora pic.twitter.com/ECDMoLDyTg
— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020
🗣️ @usykaa has a message for @anthonyfjoshua 👋 pic.twitter.com/SGYTZHMJtC
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 1, 2020
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Всем спасибо за поддержку!!! Моей семье,команде,близким и каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал!!!Мир Любит Сильных!🙏🏻🇺🇦 #UsykChisora
- Ранее украинский боксер Александр Усик отказался от поясов в тяжелом весе в связи с переходом в супертяжи.
- В июне 2019 года Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, согласно которому экс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе.
- В октябре прошлого года Александр Усик одержал победу в дебютном поединке в новой для себя категории – супертяжелом весе.