Об этом сообщают #Буквы.

Бой состоялся в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).

Первоначально поединок должен был пройти в мае на арене O2 в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен.

Для Усика это был 2-й бой в супертяжелом весе и 18-й на профессиональном ринге. Во всех своих поединках он одержал победы.

Для Чисоры это уже 42 бой, из них 9 раз Дерек потерпел поражений и 32 раза побеждал.

Бой продлился все 12 раундов. Он был зрелищным, сложным и очень напряженным.

Чисора активно начал поединок и наносил удары по украинцу в первых двух раундах (британец демонстрировал довольно грубый бокс). Украинец работал корпусом и перемещался по рингу, но все же пропускал боковые удары от британского боксера.

Однако, затем Усик начал перехватывать инициативу. В конце восьмого раунда британец был дезориентирован, а от нокаута его спас гонг.

Конец боя прошел в обоюдной борьбе. Британец провел еще несколько атак, но Усик с ними справился, нанося удары в ответ.

В итоге Усик единогласным решением судей был признан победителем (117-112, 115-113, 115-113) и завоевал первый титул в супертяжелом весе WBO Intercontinental.

По итогам боя Усик заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира.

Чисора же в комментарии журналистам выразил мнение, что это он выиграл бой, но “судьи решили по-своему”.

A classy display from @Usykaa and an admirable effort from @DerekWarChisora 👏👏👏 #UsykChisora pic.twitter.com/ECDMoLDyTg

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020