Об этом сообщает пресс-служба компании.
Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев -Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.
Продажа билетов открыта на 50 % мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100 % мест. Билеты теперь можно приобрести онлайн, а позже будут доступны и в кассах.
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. При посадке будет измеряться температура.
На рейсы поезда выйдут с 1 июня.
- Ранее “Укрзализныця” открыла продажу билетов на первые 5 поездов Интерсити+.