АО "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев -Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.

Продажа билетов открыта на 50 % мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100 % мест. Билеты теперь можно приобрести онлайн, а позже будут доступны и в кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. При посадке будет измеряться температура.

На рейсы поезда выйдут с 1 июня.