Об этом сообщается на сайте компании.

Так, с 21 сентября “Укразализныця” возобновляет продажу билетов на следующие поезда:

  • №1 / 2 Ивано-Франковск – Константиновка;
  • №8 / 7 Черновцы – Киев;
  • №12 / 11 Одесса – Львов;
  • №15 / 16 Харьков – Рахов;
  • №21 / 22 Харьков – Трускавец;
  • №41 / 42 Днепр – Трускавец;
  • №43 / 44 Ивано-Франковск – Киев;
  • №45 / 46 Ужгород – Лисичанск;
  • №49 / 50 Киев – Трускавец;
  • №81 / 82 Киев – Ужгород;
  • №86 / 85 Львов – Новоалексеевка;
  • №98 / 97 Ковель – Киев;
  • №108 / 107 Одесса – Ужгород;
  • №110 / 109 Львов – Херсон;
  • №118 / 117 Черновцы – Киев;
  • №136 / 135 Одесса – Черновцы;
  • №145 / 146 Киев – Измаил;
  • №217 / 218 Киев – Рахов;
  • №702 / 701 Львов – Черновцы;
  • №715 / 716 Киев – Львов;
  • №743 / 744 Киев – Львов;
  • №749 / 750 Киев – Ивано-Франковск.

Также в пресс-службе напомнили, что во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в поезде необходимо обязательно надеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации МОЗ.

  • Ранее сообщалось, что остановка поездов дальнего следования в Тернополе временно отменена из-за попадания города в “красную зону”, где действуют жесткие карантинные ограничения.