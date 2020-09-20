Об этом сообщается на сайте компании.
Так, с 21 сентября “Укразализныця” возобновляет продажу билетов на следующие поезда:
- №1 / 2 Ивано-Франковск – Константиновка;
- №8 / 7 Черновцы – Киев;
- №12 / 11 Одесса – Львов;
- №15 / 16 Харьков – Рахов;
- №21 / 22 Харьков – Трускавец;
- №41 / 42 Днепр – Трускавец;
- №43 / 44 Ивано-Франковск – Киев;
- №45 / 46 Ужгород – Лисичанск;
- №49 / 50 Киев – Трускавец;
- №81 / 82 Киев – Ужгород;
- №86 / 85 Львов – Новоалексеевка;
- №98 / 97 Ковель – Киев;
- №108 / 107 Одесса – Ужгород;
- №110 / 109 Львов – Херсон;
- №118 / 117 Черновцы – Киев;
- №136 / 135 Одесса – Черновцы;
- №145 / 146 Киев – Измаил;
- №217 / 218 Киев – Рахов;
- №702 / 701 Львов – Черновцы;
- №715 / 716 Киев – Львов;
- №743 / 744 Киев – Львов;
- №749 / 750 Киев – Ивано-Франковск.
Также в пресс-службе напомнили, что во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в поезде необходимо обязательно надеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации МОЗ.
- Ранее сообщалось, что остановка поездов дальнего следования в Тернополе временно отменена из-за попадания города в “красную зону”, где действуют жесткие карантинные ограничения.