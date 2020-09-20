"Укрзализныця" с 21 сентября возобновляет продажу билетов на поезда дальнего следования.

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, с 21 сентября “Укразализныця” возобновляет продажу билетов на следующие поезда:

№1 / 2 Ивано-Франковск – Константиновка;

№8 / 7 Черновцы – Киев;

№12 / 11 Одесса – Львов;

№15 / 16 Харьков – Рахов;

№21 / 22 Харьков – Трускавец;

№41 / 42 Днепр – Трускавец;

№43 / 44 Ивано-Франковск – Киев;

№45 / 46 Ужгород – Лисичанск;

№49 / 50 Киев – Трускавец;

№81 / 82 Киев – Ужгород;

№86 / 85 Львов – Новоалексеевка;

№98 / 97 Ковель – Киев;

№108 / 107 Одесса – Ужгород;

№110 / 109 Львов – Херсон;

№118 / 117 Черновцы – Киев;

№136 / 135 Одесса – Черновцы;

№145 / 146 Киев – Измаил;

№217 / 218 Киев – Рахов;

№702 / 701 Львов – Черновцы;

№715 / 716 Киев – Львов;

№743 / 744 Киев – Львов;

№749 / 750 Киев – Ивано-Франковск.

Также в пресс-службе напомнили, что во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в поезде необходимо обязательно надеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации МОЗ.