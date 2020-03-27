Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в 12 штатах в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы на сайте Белого дома.

Данные по распространению коронавируса от университета Джона Хопкинса свидетельствуют о том, что в США почти 86 тысяч заболевших, что уже превысило количество больных в Китае, где эпидемия пошла на спад.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 12 штатах, где ситуация с эпидемией неурегулированная и требует участия или помощи федеральных властей.

К примеру, в Иллинойсе уже более 2,5 тысяч случаев коронавируса и 26 умерших пациентов. В Мэриленде, который граничит со столицей США Вашингтоном, четыре смерти на 581 зарегистрированный случай. В Миссури более 500 случаев и восемь смертей.

Также введен режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Айова, Луизиана, Флорида, Техас, Северная Каролина и Нью-Джерси.

Такой режим позволяет штатам получать от федерального правительства уже выделенные конгрессом средства. Также Трамп может снять с конкретного штата его долю в оплате привлечения к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Национальной гвардии, имеющей двойное подчинение – штату и федеральному правительству.