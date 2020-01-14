Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
“Транзитная транспортировка аммиака [в 2019 году] была рекордной, начиная с 1979 года (с момента основания трубопровода)”, — сказал руководитель госпредприятия Максим Немчинов.
По его словам на 1 января 2020 объем транзита по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса” составил 2,51 млн тонн. Таким образом, план был перевыполнен на уровне 116,8% (планировалось 2,15 млн тонн).
Всего в течение 2019 года было отгружено на суда 2,53 млн тонн транзитного аммиака, для нужд внутреннего рынка транспортировали 80,36 тысяч тонн жидкого аммиака.
- Ранее сообщалось, что Украина в 2019 году обновила исторический рекорд импорта бананов — их ввезли на 8-9% больше, чем в 2018 году.