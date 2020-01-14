Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

“Транзитная транспортировка аммиака [в 2019 году] была рекордной, начиная с 1979 года (с момента основания трубопровода)”, — сказал руководитель госпредприятия Максим Немчинов.

По его словам на 1 января 2020 объем транзита по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса” составил 2,51 млн тонн. Таким образом, план был перевыполнен на уровне 116,8% (планировалось 2,15 млн тонн).