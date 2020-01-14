#Буквы рассказывают, что уже известно о коллаборации.
Во вторник, 14 января, Джона Хилл опубликовал в своем Instagram пост, в котором официально заявил о том, что сотрудничает с немецким брендом Adidas и анонсировал, что вскоре продемонстрирует результат совместной работы.
“Это официальное объявление о том, что я сотрудничаю с adidas. Спасибо вам, Аdidas, за то, что вы доверяете мне, верите в мои идеи и заставляете их становиться еще лучше. Я мечтаю начать путь создания с командой, которую я уважаю и люблю. Рад показать вам все, над чем мы работаем. Очень скоро”, — написал актер.
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This is the official announcement that I’m partnering with adidas. Thank you adidas for trusting me and believing in my ideas and pushing them to become even better. This is a dream for me to start the journey of creating with a team I respect and love. Thrilled to show you all what we’ve been working on. More coming very soon. @adidasoriginals
В тот же день на сайте Adidas появилась сообщение “Держите это на своем радаре. Будьте первым, кто узнает о вещах Джоны Хилла и Adidas” с предложением оформить подписку на новостную рассылку.
Как сообщает тематическое издание Hypebeast, хотя Хилл и Adidas объявили о сотрудничестве только сейчас, слухи о том, что бренд и актер готов коллаборацию появились еще в 2018 году.
Впервые о ней стало известно после публикации актером поста с дразнящей подписью “Что-то забавное грядет от меня и Adidas?” в октябре позапрошлого года. На опубликованном снимке актер был в кроссовках Аdidas LXCON необычной расцветки. Спустя год после публикации этого фото кроссовки, сделанные, как предполагается, в сотрудничестве с Хиллом, вышли в продажу. Однако тогда информацию о сотрудничестве не подтверждали.
Ни Аdidas, ни Хилл не сообщают, какие именно продукты готовились или в рамках сотрудчества, однако по информации источников Hypebeast речь идет о трех моделях — легендарных кроссовках Аdidas Samba в двух обновленных дизайнах и модели Аdidas Superstar. Как будут выглядеть новинки на данный момент неизвестно, но из утечек следует, что стоимость обновленных Аdidas Samba будет составлять 110 долларов, а Аdidas Superstar — 140 долларов. Дата официального релиза
Справка. Джона Хилл — американский актер, режиссер, продюсер, сценарист и комик. На данный момент ему 36 лет, Хилл известен своими комедийными ролями в таких фильмах, как “SuperПерцы” , “Немножко беременна”, “В пролёте”, а также ролью в фильме “Волк с Уолл-стрит”, за которую он был номинирован на премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана.
Хилл занял 28 место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира по версии журнала Forbes с июня 2014 года по июнь 2015 года, получив 16 миллионов долларов.
- Ранее сообщалось, что компания Adidas планирует выпустить кроссовки из экологичных материалов в коллаборации с американским дизайнером Шоном Уотерспун.