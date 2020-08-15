Об этом пишет Lonely Planet.

Отмечается, что все пассажиры, прибывающие в ОАЭ, должны предъявить отрицательный результат на COVID-19, полученный не более чем за 96 часов до поездки. Но пассажиры из стран с высоким уровнем риска заражения и те, у кого проявляются симптомы, проходят вторичный осмотр в аэропорту.

Теперь в аэропортах Dubai International и Dubai World Central полицейские служебные собаки помогают определять заболевших коронавирусом. Они могут обнаруживать болезнь с точностью в 92 %.

Сотрудники Управления здравоохранения Дубая берут образцы пота у пассажиров. Затем образец помещают в емкость с воронкообразным отверстием, чтобы собаки могли изучить его на безопасном расстоянии. Если собака обнаруживает положительный результат, пассажира отправляют на дополнительный тест – берут мазок из носа.