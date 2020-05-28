Об этом говорится в исследовании опубликованном Университетом Хельсинки.
Отмечается, что чрезвычайно чувствительное обонятельное чувство собак может оказаться новаторским средством борьбы с COVID-19. Ранее эти специально обученные собаки работали с выявлением различных видов рака.
Ученые обнаружили, что собаки могут определять больного COVID-19 человека по запаху мочи — точность такого способа диагностики почти такая же, как и при обычном тестировании.
“У нас есть солидный опыт в обучении собак, обнаруживающих запахи, связанных с болезнями. Было фантастически видеть, как быстро собаки чувствуют новый запах”, – отметила руководитель исследовательской группы DogRisk Анна Хильм-Бьёркман.
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