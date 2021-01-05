Об этом сообщает The Brussels Times.
В социальных сетях начали распространяться фотографии и видеоролики, на которых изображены сотни людей, стоящих близко друг к другу.
Одна из пассажиров, прибывшая в аэропорт около 19:00, сказала The Brussels Times, что, хотя изначально в здании было все в порядке, ситуация быстро ухудшилась.
“Когда мы пробирались к основным эскалаторам в зал багажа, нас встретила огромная толпа людей, сбитых с толку и не понимающих, что происходит. Со спины было невозможно увидеть, что происходит дальше впереди, но двое охранников пробежали сквозь толпу, чтобы попытаться сдержать поток людей, движущихся в следующую зону”, – объяснила она.
В то же время представитель аэропорта Брюсселя пояснил, что длинная очередь была вызвана проверкой федеральной полицией бланков информации о местонахождении (PLF) пассажиров в аэропорту.
“Это касается пикового момента, который длился всего около часа, после чего снова стало спокойнее. Администрация аэропорта призывает всех носить маску и соблюдать социальную дистанцию”, – говорит он.
Также пассажиров возмутил процесс прохождения теста на коронавирус.
“Очереди огромные, а от системы предварительного бронирования отказались, так что пришлось ждать в очень длинной очереди, даже при бронировании на определенное время”, – сказал изданию один из пассажиров.
По его словам, время, проведенное в очереди, для многих путешественников будет самой рискованной частью путешествия с точки зрения воздействия вируса.
По данным министерства здравоохранения Бельгии, в минувшие выходные из-за границы вернулось около 40 000 человек. Подавляющее большинство из них прибыли из “красных зон”.
- Ранее сообщалось, что в столице Северной Кореи, Пхеньяне, встретили новый 2021 год огромной толпой на площади, не соблюдая противоэпидемические меры.