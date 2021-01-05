Путешественники, которые прибывали в аэропорт Брюсселя в эти выходные, выразили обеспокоенность по поводу потенциального риска для здоровья из-за огромных очередей и скопления людей во время "коронавирусных" проверок.

Об этом сообщает The Brussels Times.

В социальных сетях начали распространяться фотографии и видеоролики, на которых изображены сотни людей, стоящих близко друг к другу.

Одна из пассажиров, прибывшая в аэропорт около 19:00, сказала The Brussels Times, что, хотя изначально в здании было все в порядке, ситуация быстро ухудшилась.

“Когда мы пробирались к основным эскалаторам в зал багажа, нас встретила огромная толпа людей, сбитых с толку и не понимающих, что происходит. Со спины было невозможно увидеть, что происходит дальше впереди, но двое охранников пробежали сквозь толпу, чтобы попытаться сдержать поток людей, движущихся в следующую зону”, – объяснила она.

В то же время представитель аэропорта Брюсселя пояснил, что длинная очередь была вызвана проверкой федеральной полицией бланков информации о местонахождении (PLF) пассажиров в аэропорту.

“Это касается пикового момента, который длился всего около часа, после чего снова стало спокойнее. Администрация аэропорта призывает всех носить маску и соблюдать социальную дистанцию”, – говорит он.

Также пассажиров возмутил процесс прохождения теста на коронавирус.

“Очереди огромные, а от системы предварительного бронирования отказались, так что пришлось ждать в очень длинной очереди, даже при бронировании на определенное время”, – сказал изданию один из пассажиров.

По его словам, время, проведенное в очереди, для многих путешественников будет самой рискованной частью путешествия с точки зрения воздействия вируса.

По данным министерства здравоохранения Бельгии, в минувшие выходные из-за границы вернулось около 40 000 человек. Подавляющее большинство из них прибыли из “красных зон”.