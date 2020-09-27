В аэропорту Хельсинки (Финляндия) запустили эксперимент по использованию тренированных собак для выявления больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, на этой неделе собаки, обученные выявлять коронавирус, приступили к службе в финском аэропорту “Хельсинки-Вантаа”. Это пилотный проект, который запустили параллельно с обычными способами проверки на COVID-19.

Эффективность собак в выявлении нового вируса пока не доказана в сравнительных научных исследованиях. Поэтому пассажирам предлагают провериться таким образом на добровольных началах.

В эксперименте задействована команда из 15 собак и 10 инструкторов-волонтеров, которые проходят тренировки за счет одной из частных клиник.

По словам профессора Хельсинского университета Анны Хильм-Бьоркман, собаки очень хороши в деле выявления вируса.

“Наши исследования уже показали, что собаки начинают чувствовать, что человек болен, за 5 дней до того, как у него появятся симптомы. Им удается это очень хорошо. Мы уже приближаемся к 100% эффективности”, – отметила она.

Во время тестирования с участием собак пассажир протирает свою шею марлей и кладет ее в банку. Впоследствии емкость относят в другую комнату и дают понюхать собаке, чтобы получить мгновенный результат.

Если собака чувствует COVID-19 на запах, то подает условный сигнал: начинает скулить или ложится. Тогда пассажира просят сдать контрольный ПЦР-тест.