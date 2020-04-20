Украинский самолет "Мрия" доставил из Китая во Францию медицинский груз.

Об этом сообщается на сайте консалтинговой организации “Центр транспортых стратегий”.

“Сегодня, 19 апреля, самый большой в мире транспортный самолет приземлился в аэропорту Париж-Ватри”, – сказано в сообщении.

Известно, что самолет “Авиалиний Антонова” Ан-225 “Мрия” выполнил второй рейс из КНР по доставке медицинских грузов в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Рейс в Париж-Ватри выполнялся из Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы.

По информации аэропорта Париж-Ватри, “Мрия” привезла около 150 т груза (маски и прочие средства индивидуальной защиты).

Сообщается, что “Мрия” будет задействована в перевозках средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Китая в США. Как пишет BuzzFeed, замдиректора “Авиалиний Антонова” Виталий Шост заявил, что Ан-225 “Мрия” и Ан-124 “Руслан” выполнят как минимум 11 рейсов из Китая в США в течение следующего месяца.

Напомним, что 14 апреля после полуторагодичного перерыва Ан-225 выполнил первый коммерческий полет, доставив около 100 т медгрузов в Польшу, что стало очередным рекордом для крупнейшего в мире транспортного самолета.