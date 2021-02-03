Об этом сообщает телеканал NBC15.
Дирекция школы Патрика Марша столкнулась с негативной реакцией родителей.
Так, Дазарреа Эрвинс, мама шестиклассника, опубликовала в Facebook задание, которое дали ее сыну. Речь шла о Месопотамии и Кодексе Хаммурапи, в котором указаны наказания для рабов.
В одном из заданий говорилось: “Перед вами стоит раб. Этот раб проявил неуважение к своему господину, сказав ему: “Ты не мой господин”. Как ты накажешь этого раба?”
Дазарреа Эрвинс сказала, что была просто шокирована и не могла поверить в то, что читала.
Эрвинс пожаловалась учителю и директору. Позже в тот же день директор Ребекка Зан и заместитель директора Эми Шернекер принесли извинения родителям и детям за это задание.
“Мы сожалеем, что это задание не было расово толерантным и не соответствовало политике нашего округа и видению справедливости. Мы знаем, что это причинило вред нашим студентам и их семьям. У нас не было таких намерений, и мы глубоко сожалеем об этом. В будущем мы обязательно будем учитывать этот опыт”, – заявили в дирекции школы.
Также руководство школы приняло решение отправить учителей (кого именно, не называется) в административный отпуск на время расследования. Эти учителя также извинились перед учениками и их семьями.
- Школьный совет Сан-Франциско проголосовал за удаление имен Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна из государственных школ после того, как официальные лица сочли их и других видных деятелей, включая сенатора Дайанн Файнштейн, недостойными этой чести из-за расизма.