Об этом сообщает The Guardian.
Ранее, на территории Соединенного Королевства, обязательство носить маски было только в Шотландии. Теперь оно распространится и на Англию.
“Премьер-министр ясно дал понять, что люди должны носить маски в магазинах, и мы сделаем это обязательным с 24 июля”, — заявил представитель премьера.
За нарушение этого распоряжения посетителям будет грозить штраф до £100.
Ранее на территории Англии обязательное ношение защитной маски распространялось только на проезд в общественном транспорте.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал по этому поводу, что если граждане будут следовать такой рекомендации, то вскоре смогут вернуться к нормальной жизни – посещая рестораны и супермаркеты.
Напомним, что сам Джонсон переболел коронавирусом. В понедельник, 13 июля, он надел маску во время обращения и призвал других граждан делать также.
- По состоянию на вторник, 14 июля, в мире обнаружено 13 миллионов 103 тысячи 290 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.