В Англии ввели обязательство относительно ношения масок в магазинах и супермаркетах. С 24 июля те, кто приходят без масок, будут получать штрафы.

Об этом сообщает The Guardian.

Ранее, на территории Соединенного Королевства, обязательство носить маски было только в Шотландии. Теперь оно распространится и на Англию.

“Премьер-министр ясно дал понять, что люди должны носить маски в магазинах, и мы сделаем это обязательным с 24 июля”, — заявил представитель премьера.

За нарушение этого распоряжения посетителям будет грозить штраф до £100.

Ранее на территории Англии обязательное ношение защитной маски распространялось только на проезд в общественном транспорте.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал по этому поводу, что если граждане будут следовать такой рекомендации, то вскоре смогут вернуться к нормальной жизни – посещая рестораны и супермаркеты.

Напомним, что сам Джонсон переболел коронавирусом. В понедельник, 13 июля, он надел маску во время обращения и призвал других граждан делать также.