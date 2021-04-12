В понедельник, 12 апреля, в Англии впервые с января ослабляют ограничения. В частности, открываются непродовольственные магазины, парикмахерские, тренажерные залы и пабы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, это важный шаг на пути к полному освобождению от COVID-ограничений.

Сотни тысяч предприятий были закрыты с начала января, когда Англия ввела третий за время пандемии жесткий карантин, чтобы остановить рост количества инфекций, вызванных британским штаммом коронавируса.

Начавшаяся в конце декабря 2020 года кампания вакцинации и меры изоляции снизили смертность более чем на 95%, а заболеваемость – более чем на 90% по сравнению с пиковым уровнем января. Всего в стране вакцинировали уже более чем половины взрослого населения.

“Я уверен, что это будет огромным облегчением для владельцев бизнеса, чьи заведения и предприятия были закрыты так долго. А для всех остальных – это шанс вернуться ко всему тому, что мы любим”, – заявил он.

При этом Джонсон призвал англичан продолжать вести себя ответственно и придерживаться всех противоэпидемических правил.

С 12 апреля в Англии возобновят работу все магазины, спортзалы, зоопарки и тематические парки и парикмахерские. Правда, кафе и пабы пока смогут обслуживать посетителей только на открытом воздухе.

Соединенное Королевство, в котором за время пандемии от COVID-19 умерло более 127000 человек, занимает пятое место в мире по количеству смертей от вируса.