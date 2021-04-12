Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам премьер-министра Бориса Джонсона, это важный шаг на пути к полному освобождению от COVID-ограничений.
Сотни тысяч предприятий были закрыты с начала января, когда Англия ввела третий за время пандемии жесткий карантин, чтобы остановить рост количества инфекций, вызванных британским штаммом коронавируса.
Начавшаяся в конце декабря 2020 года кампания вакцинации и меры изоляции снизили смертность более чем на 95%, а заболеваемость – более чем на 90% по сравнению с пиковым уровнем января. Всего в стране вакцинировали уже более чем половины взрослого населения.
“Я уверен, что это будет огромным облегчением для владельцев бизнеса, чьи заведения и предприятия были закрыты так долго. А для всех остальных – это шанс вернуться ко всему тому, что мы любим”, – заявил он.
При этом Джонсон призвал англичан продолжать вести себя ответственно и придерживаться всех противоэпидемических правил.
С 12 апреля в Англии возобновят работу все магазины, спортзалы, зоопарки и тематические парки и парикмахерские. Правда, кафе и пабы пока смогут обслуживать посетителей только на открытом воздухе.
Соединенное Королевство, в котором за время пандемии от COVID-19 умерло более 127000 человек, занимает пятое место в мире по количеству смертей от вируса.
- Ранее сообщалось, что медики и ученые Великобритании требовали общественного расследования действий властей страны в отношении распространения коронавируса с начала объявления пандемии, поскольку количество смертей вследствие заражения выросло до 125 тысяч.