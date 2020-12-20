19 декабря у украинской станции "Академик Вернадский", что в Антарктиде, родилось трое пингвинов.

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

В двух пар генту вылупилось трое детенышей: у одной, которая первая отложила яйца, сразу двое, а у другой – один, но вскоре должен появиться на свет еще один пингвинчик.

Ученые отмечают, что сейчас детеныши серого окраса, но в конце января начнут линять и станут привычного черно-белого цвета.

Еще 20-30 дней детеныши будут оставаться в гнезде, где за ними ухаживают родители.

“Кстати, малышей они кормят по очереди: пока один сидит на гнезде, другой добывает пищу в океане. Затем возвращается, меняет партнера и начинает кормить птенцов. До Нового года, наверное, вся станция будет в пингвинах”, – говорится в сообщении.

Фото: Національний антарктичний науковий центр