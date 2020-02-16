Об этом сообщает издание The Verge.

Это связано с тем, что в Apple недовольны 5G-антенной, предлагаемой компанией Qualcomm из-за ее размера. Антенный модуль Qualcomm QTM525 слишком велик для изящного дизайна, который Apple планирует использовать для нового смартфона.

Несмотря на то, что компания может использовать собственную 5G-антенну в гаджетах, модемы для сетей связи 5G все равно будут поставляться Qualcomm.

Как пишет издание, в Apple сейчас рассматривают два варианта комплектации нового iPhone. Так, в случае использования 5G-антенны собственного производства “яблочный” гаджет будет более тонким.

Также в компании рассматривают резервную версию, что предполагает использование антенны и модема для 5G от Qualcomm. Это приведет к утолщению новых iPhone.

Как подчеркивает издание, Apple хочет видеть в новых смартфонах антенны собственного производства не только из-за дизайна. Так, компания старается использовать в гаджетах как можно меньше компонентов стороннего производства (в том числе от Qualcomm).

Предполагается, что Apple в будущем разработает собственный 5G-модем для будущих iPhone, iPad и других устройств. Пока же компании придется использовать модули Qualcomm.

Ожидается, что Apple представит свои iPhone 5G уже этой осенью.