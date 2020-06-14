Евангельская церковь в аргентинском городе Сан-Лоренсо открылась как бар в знак протеста против запрета на проведение религиозных служб, несмотря на постепенное ослабление карантина по всей стране.

Об этом сообщает The Guardian.

Внутри церкви были размещены барные столы, а пасторы, одетые как официанты, носили экземпляры Библии на подносах.

“Мы сегодня стоим здесь, одетые так, с подносом, потому что, кажется, это единственный способ служить слову Божьему”, – сказал пастор Даниэль Каттанео, открывая “бар поклонения”.

“Мы хотим реализовать наше конституционное право исповедовать нашу веру. Бары могут открываться, магазины могут открываться, почему они дискриминируют нас?” – добавил он.

Хотя коронавирус продолжает быстро распространяться в столице Аргентины Буэнос-Айресе и его окрестностях, остальная часть страны остается относительно свободной от COVID-19.

Провинция Санта-Фе, где расположена церковь, была особенно успешной в сдерживании вируса и начала выход из карантина, включая открытие баров, но церквям по-прежнему разрешено принимать на службу не более 10 человек.

Начиная с понедельника, бары и рестораны в Санта-Фе разрешено открывать с 7:00 до 23:00, с пропускной способностью до 30 %, и они должны вести реестр всех клиентов на случай, если кто-то из них позже даст положительный результат на коронавирус.

Así tuvo que abrir la Iglesia Redentor, la persecución religiosa por parte del estado nacional se hace cada vez más evidente.@omarperotti es hora de que te la juegues y te rebeles contra las presiones del gobierno naciónal.#QueAbranLosTemplos pic.twitter.com/UCBOSmMfkR — Federico Picchio (@Picchio_Fede) June 11, 2020