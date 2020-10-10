В армии США продемонстрировали очки с дополненной реальностью для военных собак, которые позволяют им получать приказы на расстоянии.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

В боевых действиях солдаты обычно направляют собак с помощью сигналов руки или лазерных указателей, однако и то, и другое требует, чтобы дрессировщик находился поблизости.

Благодаря новым очкам дополненной реальности животные смогут получать команды дистанционно и работать без непосредственного присутствия человека. В них встроен индикатор визуальных команд, которые собака обучена выполнять. Кроме того, с помощью очков тот, кто будет направлять собаку, сам будет видеть поле боя ее глазами.

Автор технологии доктор А. Дж. Пепер заявил, что проект все еще находится на “начальной стадии исследования”, однако первые результаты “чрезвычайно многообещающие”.