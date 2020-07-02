Об этом сообщило национальное агентство “Укринформ” со ссылкой на генеральное консульство Украины в Кракове.

Уточняется, что автобус, который попал в аварию в районе города Богуславице, перевозил около 40 граждан Украины.

“На автодороге №1 вблизи города Богуславице Ченстоховского уезда Силезского воеводства произошло ДТП с участием грузовиков и автобуса украинского перевозчика. В нем находилось около 40 граждан Украины. В результате аварии повреждения различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии”, – сказано в сообщении.

Также в консульстве заявили, что среди пострадавших нет детей. Все люди, которые не нуждались в медицинской помощи, после аварии были временно расселены в гостиницах.