Об этом сообщило польское издание tvn24.pl.

Уточняется, что авария произошла в районе населенного пункта Богуславице, что в Силезском воеводстве. Столкнулись автобус и два грузовых автомобиля, в результате чего пострадали больше 30 людей.

“Мы устанавливаем причины чрезвычайного происшествия. По состоянию на данное время все службы сосредоточены на том, чтобы оказать помощь пострадавшим”, – рассказала пресс-секретарь полиции Сабина Хира.

По словам пресс-секретаря, грузовики загорелись в результате столкновения. На месте работают много автомобилей скорой помощи и четыре вертолета.

В данный момент дорога на месте аварии полностью заблокирована.

По словам замминистра здравоохранения Польши Вальдемара Краска, в аварии пострадали 32 человека. Информации о погибших на данный момент нет.