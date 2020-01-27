Об этом сообщает The Washington Post.
“Дочь Коби – Джинна-Мария также была на борту вертолета и погибла в катастрофе”, – говорится в сообщении.
Кроме знаменитого баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс и его дочери на борту вертолета было 3 человека.
Они летели на баскетбольную тренировку девочки в Mamba Academy в Калифорнии.
✨Speechless, speechless, that’s how you make me feel….
Though I’m with you I am far away and nothing… 🙏🏾🙏
Kobe Bryant and daughter Gigi ..😭💖 pic.twitter.com/T2LY7e9kWM
— ♛ |✊🏻✊🏿| ♛ (@Omar_777_) January 26, 2020
Rip 🙁 pic.twitter.com/n17sWMchuY
— Noah Sayed (@Noah_Sayed529) January 26, 2020
Журналист ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter сообщил о ее смерти, а также что в катастрофе погибли еще один ребенок из академии и один из его родителей.
Крушение вертолета произошло утром 26 января в Калабасасе – городе, расположенном в округе Лос-Анджелеса. Гибель 41-летнего Коби Брайанта официально подтвердили власти.
Джанна была второй дочерью Коби и Ванессы Брайантов. Всего в их семье было четверо девочек, самая младшая из которых появилась на свет в июне 2019 года.
- В Непале скончался самый маленький человек в мире – Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет.