При крушении вертолета в США, помимо чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, погибла его 13-летняя дочь Джианна.

Об этом сообщает The Washington Post.

“Дочь Коби – Джинна-Мария также была на борту вертолета и погибла в катастрофе”, – говорится в сообщении.

Кроме знаменитого баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс и его дочери на борту вертолета было 3 человека.

Они летели на баскетбольную тренировку девочки в Mamba Academy в Калифорнии.

✨Speechless, speechless, that’s how you make me feel….

Though I’m with you I am far away and nothing… 🙏🏾🙏 Kobe Bryant and daughter Gigi ..😭💖 pic.twitter.com/T2LY7e9kWM — ♛ |✊🏻✊🏿| ♛ (@Omar_777_) January 26, 2020

Журналист ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter сообщил о ее смерти, а также что в катастрофе погибли еще один ребенок из академии и один из его родителей.

Крушение вертолета произошло утром 26 января в Калабасасе – городе, расположенном в округе Лос-Анджелеса. Гибель 41-летнего Коби Брайанта официально подтвердили власти.

Джанна была второй дочерью Коби и Ванессы Брайантов. Всего в их семье было четверо девочек, самая младшая из которых появилась на свет в июне 2019 года.