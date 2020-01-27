Об этом сообщает The Washington Post.

“Дочь Коби – Джинна-Мария также была на борту вертолета и погибла в катастрофе”, – говорится в сообщении.

Кроме знаменитого баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс и его дочери на борту вертолета было 3 человека.

Они летели на баскетбольную тренировку девочки в Mamba Academy в Калифорнии.

Журналист ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter сообщил о ее смерти, а также что в катастрофе погибли еще один ребенок из академии и один из его родителей.

Крушение вертолета произошло утром 26 января в Калабасасе – городе, расположенном в округе Лос-Анджелеса. Гибель 41-летнего Коби Брайанта официально подтвердили власти.

Джанна была второй дочерью Коби и Ванессы Брайантов. Всего в их семье было четверо девочек, самая младшая из которых появилась на свет в июне 2019 года.